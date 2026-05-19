Für Sarah Engels läuft es! Bei diesem besonderen Event tritt die ESC-Sängerin auf

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Von Wien nach Köln! Sarah Engels wird im Sommer eine ganz besondere Ehre in der Domstadt zuteil.

Von Gregor Tholl, Maurice Hossinger

Köln - ESC-Finalistin Sarah Engels (33) tritt in diesem Jahr als Top-Act auf einer der besondersten Bühnen in Köln auf!

Die ESC-Finalistin wird mit ihrem Auftritt in die Fußstapfen großer Bands treten.
Die ESC-Finalistin wird mit ihrem Auftritt in die Fußstapfen großer Bands treten.  © Jens Büttner/dpa

Die Drittletzte des Eurovision Song Contest in Wien (12 Punkte) wird beim diesjährigen Christopher Street Day (CSD) am Heumarkt dabei sein.

Nach Angaben des Veranstalters ist ihr Act für den 5. Juli geplant.

In den vergangenen Jahren waren Bands - und keine einzelnen Popstars - der Top-Act beim Kölner Pride: 2025 Culcha Candela, 2024 Tokio Hotel.

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Sarah Engels Eurovision Song Contest: Sarah Engels plant Spektakel-Show und fällt von der Bühne

Dass Sarah Engels diesmal der Top-Act werden würde, wurde schon festgelegt, bevor überhaupt klar war, dass die Sängerin beim ESC antreten wird.

Kölns Pride hat ab diesem Jahr ein allgemeineres Motto und wahrscheinlich nicht mehr jedes Jahr ein neues, wie es bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Köln hieß: "Für Queerrechte. Viele. Gemeinsam. Stark!" 

Zu den Hauptforderungen der Demonstration am 5. Juli gehört die Erweiterung des Artikels 3 Absatz 3 des Grundgesetzes um die Merkmale sexuelle und geschlechtliche Identität, die Absicherung von Community- und Beratungsstrukturen (in Zeiten knapper Kassen) sowie ein wirksamerer Kampf gegen Hasskriminalität und Hatespeech.

Mit dem CSD wird an die Aufstände der queeren Community 1969 in der Christopher Street in New York erinnert. Heute geht es bei den allsommerlichen Veranstaltungen dieser Art um die Sichtbarmachung und Gleichstellung queerer Menschen, also von Schwulen, Lesben, Transgender-Personen.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa

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