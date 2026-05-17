Null Punkte vom Publikum, "Fire" gelöscht: Das sagt Sarah Engels zum ESC-Desaster

Köln - Sie wollte ein Inferno entfachen, am Ende wurde es nur ein kleines Feuerchen: Sarah Engels fuhr beim " Eurovision Song Contest " mit ihrem Song "Fire" die nächste deutsche Klatsche ein. Jammern? Will sie nicht!

Sarah Engels (33) landete beim 70. Eurovision Song Contest in Wien auf dem drittletzten Platz. © Georg Hochmuth/APA/dpa

"Ich bin froh, dankbar und glücklich, dass ich diese Eurovision-Song-Contest-Reise machen und für Deutschland beim 70. ESC singen durfte", erklärte die 33-Jährige, nachdem das Ergebnis klar war.

Und weiter: "Es war eine unglaubliche und unvergessliche Erfahrung, die nun fest im Buch meiner Lebenserinnerungen festgeschrieben ist und von der ich später sicherlich meinen Enkelkindern erzählen werde."

Deutschland landete in der Nacht zum Sonntag (mal wieder) abgehängt auf dem 23. Platz von 25 Finalisten. Sämtliche Punkte kamen dabei von den Jurys aus einer Handvoll Ländern - vom TV-Publikum bekam der Beitrag keinen einzigen.

Engels trat als Zweite auf, was bereits als schlechtes Omen gegolten hatte. Von dieser Startposition konnte in der Historie noch kein Beitrag den europäischen Musikwettbewerb gewinnen. Auch bei den Buchmachern galt sie seit Wochen als chancenlos.

Gegenüber "Bild" erklärte Sarah später: "Ich hatte einen unfassbar schönen Abend, ich hatte eine unfassbar tolle Reise. […] Und ich sage mal, dass mich das Ergebnis nicht unbedingt überrascht." Deutschland habe es "immer schwer beim ESC".