Erst Südafrika-Video, jetzt das! Sarah Engels entfacht mit diesem Satz Feminismus-Debatte im Netz
Wien/Köln - Am Samstagabend soll Sarah Engels (33) beim "Eurovision Song Contest" für Deutschland die Sterne vom Himmel singen und eine ordentliche Platzierung einfahren. Kurz davor hat die Sängerin allerdings eine hitzige Debatte zum Thema Feminismus entfacht.
Seit Wochen bereitet sich die Hürtherin auf das größte Highlight ihrer Karriere vor - trotz niederschmetternder Quoten der Buchmacher und jeder Menge Pessimismus im eigenen Land.
Im ESC-Podcast "Merci, Chérie" hat die 33-Jährige jetzt aber nicht zwangsläufig für bessere Stimmung gesorgt.
Als es um ihren Song "Fire" ging - den Sarah ganz besonders Frauen widmet, die ihr persönliches Feuer verloren haben - stand auch die Frage im Raum, ob sie sich selbst als Feministin bezeichnen würde.
Ihre Antwort: "Feministisch würde ich nicht sagen. Weil ich einen ganz, ganz tollen Mann habe und ich mag auch Männer."
Wollte sie damit etwa sagen, dass "richtige" Feministinnen Groll gegen Männer schieben und diese nicht mögen? Unklar.
Kaum hatte sie den Satz allerdings rausgehauen, verbreitete sich der kurze Clip in Windeseile in den sozialen Netzwerken und sorgte für ordentlich Trubel in sämtlichen Kommentarspalten.
Sarah Engels will Frauen Mut machen
Trotzdem stellte sie im selben Gespräch aber auch klar, dass ihr Themen wie Frauenrechte und Gleichberechtigung wichtig seien.
Und das offensichtlich so sehr, dass sie auch in ihre Musik einfließen, erklärte sie. "Davon handeln auch viele Songs auf meinem Album: Dass man sich als Frau immer wieder beweisen muss und ständig das Gefühl hat, irgendwelche Erwartungen erfüllen zu müssen."
Mit ihrem Auftritt im Finale des "Eurovision Song Contest" wolle sie daher nicht nur eine passable Platzierung erreichen - sondern vielmehr andere Frauen stärken.
"Dass sie an sich glauben müssen, dass sie laut sein dürfen, dass sie aus Leidenschaft brennen dürfen - und noch so viel mehr", erklärte sie kampfeslustig.
Schon Mitte April hatte die 33-Jährige mit einem Instagram-Video aus Südafrika - in dem sie mit 24 afrikanischen Schülerinnen ihren ESC-Song gesungen hatte - für öffentliche Diskussionen gesorgt und den Clip kurze Zeit später offline genommen.
Ab 21 Uhr überträgt die ARD am Samstagabend den "Eurovision Song Contest" live. Sarah Engels wird als Zweite auf der Bühne stehen. Die Show eröffnen wird Dänemark.
Titelfoto: Max Slovencik/APA/dpa