Erst Südafrika-Video, jetzt das! Sarah Engels entfacht mit diesem Satz Feminismus-Debatte im Netz

Wien/Köln - Am Samstagabend soll Sarah Engels (33) beim " Eurovision Song Contest " für Deutschland die Sterne vom Himmel singen und eine ordentliche Platzierung einfahren. Kurz davor hat die Sängerin allerdings eine hitzige Debatte zum Thema Feminismus entfacht.

Sarah Engels tritt am Samstagabend für Deutschland beim "Eurovision Song Contest" an. © Max Slovencik/APA/dpa

Seit Wochen bereitet sich die Hürtherin auf das größte Highlight ihrer Karriere vor - trotz niederschmetternder Quoten der Buchmacher und jeder Menge Pessimismus im eigenen Land.

Im ESC-Podcast "Merci, Chérie" hat die 33-Jährige jetzt aber nicht zwangsläufig für bessere Stimmung gesorgt.

Als es um ihren Song "Fire" ging - den Sarah ganz besonders Frauen widmet, die ihr persönliches Feuer verloren haben - stand auch die Frage im Raum, ob sie sich selbst als Feministin bezeichnen würde.

Ihre Antwort: "Feministisch würde ich nicht sagen. Weil ich einen ganz, ganz tollen Mann habe und ich mag auch Männer."

Wollte sie damit etwa sagen, dass "richtige" Feministinnen Groll gegen Männer schieben und diese nicht mögen? Unklar.

Kaum hatte sie den Satz allerdings rausgehauen, verbreitete sich der kurze Clip in Windeseile in den sozialen Netzwerken und sorgte für ordentlich Trubel in sämtlichen Kommentarspalten.