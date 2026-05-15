Vor "Eurovision Song Contest"-Finale: Brüste von Sarah Engels erneut im Fokus

Wien (Österreich) - Sarah Engels (33) singt beim Eurovision Song Contest in Wien nicht nur für eine gute Platzierung, sondern auch für mehr Körperakzeptanz. Einmal mehr im Fokus: ihre Oberweite.

Sarah Engels (33) tritt am Samstagabend für Deutschland beim "Eurovision Song Contest"-Finale in Wien an. © Jens Büttner/dpa

Schon nach ihrem Sieg beim deutschen Vorentscheid erntete die Sängerin im Netz viel Häme und Spott. Ihre Brüste seien schlichtweg zu klein für eine erfolgreiche Teilnahme an dem europäischen Musikwettbewerb, hieß es unter anderem. Und das war noch das Harmloseste.

Im "Bild"-Interview stellte Sarah kurz vor dem Finale am Samstag jetzt noch einmal klar: "Brüste unterliegen doch keinem Punktesystem wie beim ESC. Wer sagt denn schon, welche Brustform und welche Körbchengröße die perfekte ist?"

Das Thema sei doch eigentlich nur etwas, was in der Welt von Social Media irgendjemand mal erfunden habe. "Perfekte Brüste gibt es nicht", betonte die Zweifach-Mama. Aus diesem Grund geht es bei ihrem Auftritt nicht nur um die Musik.

Sarah erklärte: "Mir geht es in meinem Song um die Botschaft, dass wir Frauen uns und unsere Kurven zeigen dürfen, wie sie sind. Und das tue ich auch auf der ESC-Bühne." Die Kommentare zu ihrer Figur würden sie völlig kaltlassen.