"0 Punkte für Germany": Sarah Engels reagiert auf Spott zu ihrer "ESC"-Teilnahme

Köln - Der Wunsch von Sarah Engels , beim diesjährigen " Eurovision Song Contest " (ESC) für Deutschland anzutreten, stößt auf jede Menge Häme und Spott. Jetzt bezieht die 33-Jährige dazu Stellung!

Sarah Engels (33) möchte beim kommenden "Eurovision Song Contest" (ESC) in Wien für Deutschland starten. © Claudius Pflug/ARD/SWR/dpa

Obwohl sie noch keinen Ton gesungen hat und auch noch gar nicht klar ist, ob sie sich im Vorentscheid überhaupt durchsetzen wird, beherrscht die düstere Prophezeiung "Das wird der letzte Platz" oder "0 Punkte für Germany" bereits die Kommentarspalten auf ihren Social-Media-Kanälen.

Im Interview mit RTL reagierte Sarah auf die Kritik und erklärte ganz gelassen: "Egal, was ich in meiner Karriere schon gemacht habe, es gab immer Menschen, die waren dafür und Menschen, die waren dagegen." Dies habe sie abgehärtet.

"Zum einen habe ich mir irgendwann ein dickes Fell angeeignet. Und zum anderen bin ich mittlerweile eine erwachsene Frau, die damit umgehen kann", stellt sie selbstbewusst klar. Auch Sorge um ihr Image hat die Zweifach-Mama nicht.

Auf die entsprechende Frage antwortet sie diplomatisch: "Es muss nicht immer jeder alles gut finden, was ich mache. Aber für mich wäre es einfach eine ganz große Ehre, Deutschland zu vertreten." Tatsächlich verfolgt Engels diesen Traum schon länger.

Schon im vergangenen Jahr habe sie mit einer Teilnahme geliebäugelt, wie sie gegenüber dem Kölner Privatsender verrät. "Da hatten wir aber nicht den passenden Song", führt die ehemalige "The Masked Singer"-Siegerin weiter aus.