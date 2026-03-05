Deutliche ESC-Ansage: Darum distanziert sich Sarah Engels von Ex-Siegerin Lena

Köln - Sarah Engels will beim Eurovision Song Contest 2026 den Sieg für Deutschland holen - genau wie Lena Meyer-Landrut vor 16 Jahren. Auf Vergleiche mit der "Satellite"-Interpretin reagiert die 33-Jährige jetzt aber mit deutlichen Worten!

Sarah Engels (33) wird mit ihrem Song "Fire" für Deutschland beim ESC-Finale am 16. Mai in Wien antreten. © Britta Pedersen/dpa

"2010 war etwas ganz Besonderes und Lena hat damals wirklich Geschichte geschrieben. Ich glaube aber, dass jeder Jahrgang und jeder Song für sich stehen. Mein Ziel ist es nicht, etwas oder jemanden zu kopieren", betonte Engels im "Bild"-Interview.

Sie wolle ihren "eigenen ESC-Moment schaffen". Ergänzend fügte die Kölnerin dann noch hinzu: "Wenn es mir gelingt, authentisch zu sein und die Menschen mit meiner Energie und meiner Message zu erreichen, dann habe ich schon viel gewonnen."

Vergleiche mit Lena bekommt die Ex-Frau von Pietro Lombardi (33) seit ihrem Sieg beim deutschen Vorentscheid in Berlin aber doch schon häufiger zu Gehör. Böses Blut fließt zwischen den beiden Frauen deshalb nicht. Im Gegenteil: Sarah bewundert den ESC-Triumph ihrer Kollegin sogar.

Der Auftritt der gebürtigen Hannoveranerin in Oslo 2010 war für die Zweifach-Mama "ein Moment von Frauenpower". Und weiter: "Jede Frau, die ihren eigenen Weg geht und sich nicht verbiegt, setzt ein Zeichen", stellte Engels klar.