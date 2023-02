Kurioses Ritual: Das macht Sarah Engels mit Sohn Alessio vor dem Schlafengehen!

Der Spagat, beiden Kindern die gleiche Menge an Aufmerksamkeit zu schenken, ist in Sarahs umtriebigen Alltag sicher nicht immer einfach. Für die Stärkung der Mama-Sohn-Bindung hat sich die Halbitalienerin deshalb etwas Besonderes einfallen lassen.

Der heute Siebenjährige kam am 15. Juni 2015 mit einem Herzfehler zur Welt. Inzwischen erfreut er sich bester Gesundheit. © Instagram/sarellax3 (Screenshot)

Jeden Abend vor dem Schlafengehen stelle sie sich mit Alessio gegenseitig zwei Fragen. Konkrete Beispiele nannte Sarah allerdings nicht.

In der offiziellen Beschreibung des Spiels stehen unter anderem Erkundigungen wie "In welchen Momenten bist du stolz auf mich?" oder "Was war dein schönster Moment heute?". So würden Eltern auf eine ganz neue Art und Weise mit ihren Kindern ins Gespräch kommen.

Im Fall von Sarah und Alessio ist allerdings die Frage, ob der Zeitpunkt des Real-Life-Q&A's so kurz vor dem Einschlafen auch der richtige ist. Erst kürzlich berichtete die TV-Bekanntheit nämlich von turbulenten Nächten, in denen sie mindestens sechs bis siebenmal wach werde.

Die Ursache für ihre Schlaflosigkeit sei ihr Sohn, denn der Siebenjährige habe schon seit Längerem "Angst vor irgendwelchen 'Monstern'".

Wer weiß, welche Fragen Mama Sarah beim gemeinsamen Abendritual so stellt…