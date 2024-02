Nach Horror-Verletzung: Darüber ärgert sich Sarah Engels offenbar am meisten

Nur acht Tage nach der Operation stand Sarah Engels (31) wieder auf dem Stepper. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Dass die Sportskanone und Zweifach-Mama trotz ihrer Verletzung nur schwer still sitzen und den Tag über sich ergehen lassen kann - das bewies die Ex-Frau von Pietro Lombardi (31) jüngst vor den Augen ihrer Fans.

"Nur acht Tage nach der OP fünf Minuten auf dem Stepper, um eine fließende Bewegung ins Knie zu bekommen - damit nicht alles steif wird und verklebt", beschrieb die Halbitalienerin ihren Fortschritt.

Nach dem anschließenden Besuch in der Kältekammer machte die "Dancing On Ice"-Queen allerdings auf ein eher ungewöhnliches Problem aufmerksam.

Daran schuld? Ihre Schiene am Knie! Die ruiniere ihr offenbar ihren Look und schränkt sie in Sachen Klamottenwahl mehr als ein.

"Leider habe ich mit der Schiene auch nicht viel Freiheit, was Kleidung und Style angeht, sodass ich meist eine schwarze Leggins trage."