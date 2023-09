Ohne Kinder unterwegs: Das haben sich Sarah Engels und Ehemann Julian erstmals gegönnt

Köln - Trotz ihrer unendlichen Zuneigung und Liebe füreinander haben Sarah Engels (30) und Ehemann Julian doch noch Platz für Premieren und Überraschungen. Eine davon erlebte das Paar am gestrigen Sonntag. Tochter Solea (2) wurde kurzerhand bei "Nonna" geparkt.

Sarah Engels genoss am Sonntag vertraute und spaßige Zweisamkeit mit Ehemann Julian im Phantasialand. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Aufgeregt und mit reichlich Hummeln im Hintern meldeten sich die DSDS-Zweite von 2011 und ihr Gatte zum Abschluss des Wochenendes bei ihren knapp zwei Millionen Followern.

Die durften sich in wenigen Storys davon überzeugen, wie es die Ex von Pietro Lombardi (31) und der ehemalige Fußballprofi des Bonner SC so richtig gut gehen ließen.

Und wo kann man das besser tun als im Freizeitpark "Phantasialand" vor den Toren Kölns?

Dort roch es für die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin und ihre bessere Hälfte nach Spiel, Spaß und Spannung!

"Julian und ich sind im Phantasialand ganz allein - haben sowas noch nie ohne Kinder gemacht und es ist so ein komisches Gefühl, aber auch mal schön", berichtete die Zweifach-Mami.