"Richtig süß": Sarah Engels bekommt im Bali-Urlaub rührende Einladung

Vor allem, dass Sohn Alessio "das alles mitbekommt", findet die 30-Jährige "schön", denn so "könne man das Leben zu Hause noch mehr schätzen".

"Er erzählt uns gerade richtig viel über seine Familie, über sein Zuhause, über seinen Sohn und das ist so spannend, das alles mal zu hören und mitzubekommen, wie hier so gelebt wird und wie wenig die Menschen hier eigentlich haben, aber wie glücklich sie trotzdem sein können", teilte die Zweifach-Mama bei Instagram ihren knapp zwei Millionen Fans mit.

Zuletzt ging es für die Patchwork-Familie in den Bali Zoo. Gefahren wurden sie dorthin von ihrem Fahrer Hassan, der auf Bali lebt.

Sarah Engels (30) und ihr Ehemann Julian luden ihren Fahrer noch auf ein Essen ein. © Screenshot/Instagram/sarellax3

"Eigentlich wollen wir das echt mal machen, weil das würde mich total interessieren, mal zu sehen, wie die so leben. Hört sich auf jeden Fall nach einer richtig schnuckeligen kleinen Familie an", so die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin.

Der Fahrer verdiene im Monat "im Schnitt vier Millionen, was umgerechnet dann so 244 Euro sind". Deshalb habe Hassan "nicht das Geld, um mit seinem Sohn schwimmen zu gehen, in den Urlaub zu fahren oder ins Restaurant essen zu gehen".

Sarah zeigte sich über die Umstände berührt: "Er kommt mit dem Geld so aus, dass das Leben funktioniert und ist wahrscheinlich sehr, sehr sparsam. Er geht sehr viel arbeiten und sieht seine Familie auch nicht jeden Tag."

Er komme "immer extra drei Stunden mit seinem Motorroller hier runter, um zu arbeiten". "Und das glaube ich sechs Tage die Woche und dann kann er einen Tag in der Woche zu seiner Familie rüberfahren und die sehen", erzählt die 30-Jährige weiter.

Zum Abschluss des Tages luden Sarah und ihr Gatte ihren Fahrer Hassan dann noch zum Essen ein.