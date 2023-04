Sarah Engels räkelt sich auf Bali im Pool, Fans sticht sofort ein Detail ins Auge

Bali/Köln - Ferienzeit ist Reisezeit: Sarah Engels (30) hat sich in ihr nächstes Luxus-Urlaubsabenteuer gestürzt. Ein Schnappschuss aus dem Pool sorgt nun allerdings für Gesprächsstoff. Grund dafür ist der Bikini der Sängerin!

Sarah Engels (30) urlaubt mit ihrer Patchwork-Familie derzeit auf der indonesischen Trauminsel Bali. © Instagram/sarellax3 (Screenshots, Bildmontage)

Die ehemalige Teilnehmerin von "Deutschland sucht den Superstar" (2011) ist mit Ehemann Julian Engels (29) sowie den beiden Kindern Alessio (7) und Solea (1) nach Bali geflogen, um ein weiteres traumhaftes Fleckchen Erde kennenzulernen.

Und auch wenn der Trip zunächst mit Flughafen-Ärger und nicht vorhandenem Datennetz begann, so erfreut sich die Reisegruppe inzwischen umso mehr an der Auszeit fernab der Heimat. Auf Instagram lässt die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin ihre knapp zwei Millionen Fans inzwischen wieder hautnah an ihren Erlebnissen teilhaben.

Nachdem sie bereits etliche Storys von der indonesischen Trauminsel geteilt hatte, veröffentlichte sie nun auch den ersten Beitrag auf ihrem Kanal. "We're coconuts about Bali" schreibt die Zweifach-Mama zu dem Schnappschuss, der sie beim Relaxen im Pool des Fünf-Sterne-Ressorts "The Mulia, Mulia Resort & Villas" zeigt.

Genüsslich nippt Sarah an einer Kokosnuss, während sie ihren aus dem Wasser ragenden Oberkörper in der Sonne brutzeln lässt. So lässt es sich definitiv aushalten.