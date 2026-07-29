Sarah Engels verrät: So half ihr die Murks-Ehe mit Pietro durch das ESC-Debakel

Köln - Sarah Engels (33) blickt noch einmal auf ihr " Eurovision Song Contest "-Debakel zurück. Dabei räumt sie nicht nur mit einem Mythos auf, sondern erklärt auch, wie die Schattenseiten aus der Murks-Ehe mit Pietro Lombardi (34) ihr in Wien geholfen haben.

Mit wehenden Fahnen in den Untergang: Sarah Engels (33) landete beim diesjährigen ESC-Finale nur auf dem drittletzten Platz. © Jens Büttner/dpa

Mit ihrem Song "Fire" trat die Sängerin im Mai beim großen ESC-Finale an - und holte sich die nächste musikalische Europa-Schelle für Deutschland ab. Am Ende stand ein 23. Platz zu Buche (12 Punkte). 25 Nationen waren insgesamt angetreten.

"Ich habe schon so viel erlebt, so viel Schmerz, so viel Druck, so viel Trauer ... Das ist mir egal, ich habe hier Spaß. Und das war das schönste Gefühl überhaupt, zu sagen, ich lasse euch einfach reden und mache hier mein Ding", stellt Engels im Podcast "M wie Marlene" von Marlene Lufen (55) klar.

Durch dieses Mindset habe sie ihren Auftritt trotz der enormen Drucksituation und der erneut schwachen Punkteausbeute tatsächlich auch wie erhofft genießen können. Immer wieder habe sie zu sich gesagt: "Es gibt hier kein Verlieren, es gibt einfach nur Gewinnen!"

Lufen zeigt sich von der Positivität der Sängerin beeindruckt. Um zu erklären, wie sie an diesen Punkt gelangt ist, blickt Sarah noch einmal auf die Dreharbeiten zu den zahlreichen "Sarah & Pietro"-Dokusoaps zurück, die ab 2015 bei RTLZWEI ausgestrahlt wurden.

Wie die 33-Jährige im Podcast zugibt, habe sie dabei gar keinen Spaß verspürt: "Da habe ich so oft das Gefühl gehabt: Boah, was mache ich hier eigentlich?" Die ständige Kamera-Begleitung im eigenen Haus hätte sich falsch angefühlt.