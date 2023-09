Sarah Engels gibt Fans ganz emotionalen Einblick: Stichelt sie hier gegen Ex-Mann Pietro Lombardi?

Mit so viel Lobhudelei schien die Weltenbummlerin allerdings nicht zu rechnen. "Danke für das Kompliment", lautete die erste zaghafte Antwort. "Das ist aber tagesformabhängig. Je nachdem was und wieviel ich gegessen habe."

Auch diesmal nicht, als die 30-Jährige am späten Mittwochabend zum bekannten Q&A aufrief.

Nicht zum ersten Mal gab die ehemalige "Dancing on Ice"-Siegerin ihrer Gefolgschaft die Möglichkeit, der Zweifach-Mama so manch brisantes Detail aus dem Privatleben zu entlocken.

Nicht nur unter vier Augen, auch auf Instagram überschüttet die Sängerin ihren Ehemann regelmäßig mit Liebesbotschaften.

Und welche Frage darf bei einer spontanen Fragerunde auch nicht fehlen? Richtig! Wie es um die Beziehung/Ehe mit Gatte "Julbue" bestellt sei.

Das wollte standesgemäß ein weiterer Fan mit den Worten "Was macht die Beziehung zu Julian so besonders?" von Sarah wissen.

Die holte dabei zum emotionalen und herzergreifenden Rundumschlag aus und überschüttete ihren Auserwählten virtuell mit reichlich Liebe. Ex-Mann Pietro dürfte über ihre Zeilen allerdings alles andere als erfreut gewesen sein, ist der ohnehin aktuell mit der Planung für sein neues Eigenheim zugange.

"Wenn man im Leben einmal den richtigen Menschen gefunden hat, spürt man das einfach", verriet Alessios Mama einleitend. Klingt so, als hätte die Mama von Alessio (8) schon damals gemerkt, dass ihre Beziehung zu "Pie" nicht für die Ewigkeit bestimmt war.

Aber zurück zu Julian: "Wir sind in vielen Dingen gleich, haben die gleichen Interessen und in den Eigenschaften, in denen wir unterschiedlich sind, ergänzen wir uns umso mehr. Bei Julian wurde mir klar, dass ein Zuhause kein Ort ist, sondern eine Person mit der du dich überall auf der Welt zu Hause wohlfühlen kannst."

Was für ein Liebesbeweis!