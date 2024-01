Sarah Engels in sexy Pose: Darum lacht das Netz jetzt über ihren Ehemann Julian!

Sarah Engels (31) und ihr Ehemann Julian (30) sind seit Mai 2021 verheiratet. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter (2). © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

Der ehemalige Fußballer, der in seiner Karriere unter anderem für Preußen Münster aktiv war, ist seit Mai 2021 mit der Ex-Frau von "DSDS"-Juror Pietro Lombardi (31) verheiratet. Im Dezember 2022 krönte die Geburt der kleinen Solea (2) ihre Liebe.

Auf Instagram lässt das Paar ihre Fans nur allzu gerne an ihrem privilegierten Leben teilhaben. Aktuell genießen Sarah und Julian in Dubai eine Auszeit vom Alltag. Auch den Jahreswechsel verbrachte das Paar in der Wüstenmetropole.

Zu den Momenten für die Ewigkeit, denen Sarah an ihren Urlaubszielen stets hinterherjagt, zählte diesmal auch ein Besuch in den oberen Etagen des Burj Khalifa. Mit 828 Metern ist der Wolkenkratzer seit April 2008 das höchste Bauwerk der Welt.

Die atemberaubende Kulisse nutzten die beiden Turteltauben natürlich sogleich für ein kleines Fotoshooting und griffen dabei auf ihre Standard-Pose zurück. Sarah klammert sich am Hals ihres Liebsten fest und umschlingt dabei mit ihren Beinen seine Hüften.