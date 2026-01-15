Sarah Engels lässt Bombe platzen: Sie kämpft um deutsches ESC-Ticket
Köln - Endlich ist die Katze aus dem Sack! Sarah Engels (33) lässt die Bombe platzen und verkündet ihre Teilnahme am ESC-Vorentscheid.
Bereits Mitte der Woche hatte die "Moulin Rouge"-Darstellerin verraten, dass in naher Zukunft ihre wohl größte Chance bevorstehe.
Was sie damit meint: Ihre Teilnahme am Vorentscheid zum 70. Eurovision Song Contest. Über Instagram hat sie am Donnerstagabend stolz verraten, am 28. Februar tatsächlich dabei zu sein. "Jetzt muss ich euch was sagen: Ich bin beim deutschen Finale dabei", verrät die Sängerin in ihrer Story.
Kurz zuvor hatte es im Netz noch einen pikanten Leak gegeben, der ihren Song "Fire" für 35 Sekunden angedeutet hatte.
Inzwischen ist klar, dass die ehemalige "DSDS"-Zweite von 2011 um das Finalticket für Wien mitspielt. "Das ist das Krasseste überhaupt. Es war schon so lange mein größter Traum, einen Song auf diese Bühne zu bringen", erklärt die Ex von Pietro Lombardi (33).
Für reichlich Gesprächsstoff hatte "Fire" schon vorab gesorgt, weil der Song bereits mit dem offiziellen und verifizierten TikTok-Account der Sängerin verknüpft war.
SWR will Teilnehmerfeld demnächst verkünden
"Es ist kein Geheimnis, dass das die größte Chance meiner Karriere ist und ihr wisst nicht, wie viele Frauen täglich ihre Geschichte mit mir teilen", sagt Sarah.
Mit ihrem Song wolle sie nicht nur die Fans auf ihre Seite ziehen - in der Message spielen insbesondere Frauen eine zentrale Rolle. "Ich möchte sie auf eine Bühne tragen, die mehr Menschen - und vor allem Frauen - erreicht, als alles andere zuvor", schreibt die Zweifach-Mama.
Medienberichten zufolge muss sich Sarah Engels beim Vorentscheid mit folgender Konkurrenz messen: wavvyboi mit dem Song "black glitter", Bela mit "Herz", Laura Nahr mit "Wonderland", Molly Sue mit "Optimist", Ragazzki mit "Ciao Ragazzki", Malou Lovis mit "when i'm with you" und Dreamboys The Band mit "Jeanie".
Offiziell bestätigt hat der Südwestrundfunk (SWR) das Teilnehmerfeld noch nicht. Moderiert werden soll die Show von Barbara Schöneberger (51) und Comedian Hazel Brugger (32).
Die TV-Ausstrahlung des deutschen ESC-Vorentscheids ist für den 28. Februar (20.15 Uhr) geplant. Der ESC findet nach dem Sieg Österreichs im Vorjahr am 16. Mai 2026 in der Wiener Stadthalle statt.
Erstmeldung vom 15. Januar, 17.47 Uhr, aktualisiert um 18.35 Uhr.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa