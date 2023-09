Sarah Engels mit Ankündigung: Was macht sie beruflich auf der Wiesn?

Köln - Dass Sarah Engels (30) ein Couch-Potato ist, kann man der Zweifach-Mama nun wirklich nicht vorwerfen. Zum Start in die neue Woche machte sich die Sängerin samt Ehemann Julian (30) und Tochter Solea auf den Weg nach München.

Eine Frage dürfte ihren Fans am heutigen Montagmorgen aber dennoch gekommen sein.

Was genau die Ur-Kölnerin beruflich auf die Wiesn verschlägt, ließ die Ex-Frau von Pietro Lombardi (31) noch offen.

Auf der Wiesn soll die Sängerin beruflich unterwegs sein. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Steht der Sängerin damit der nächste kleine Shitstorm ins Haus? Kümmert sich die 30-Jährige etwa nicht genügend um ihren Sohn?

Bislang ist nämlich nicht bekannt, dass Pietro und seine Laura zurück aus dem gemeinsamen Liebes-Urlaub sind.

Schwer vorstellbar, dass Sarah ihren Erstgeborenen einfach mir nichts, dir nichts in Köln lässt, um ihren Spaß auf dem Oktoberfest auszuleben.

Vorfreude hatte indes auch Gatte "Julbue", der sich frisch gestärkt und bei bester Laune in der Story seiner Auserwählten zeigte.

"Fehlt eigentlich nur noch eine Massage", schwadronierte Sarah am frühen Morgen, weil ihr die Musik im Auto so gefiel. Ob das Engels-Trio per Auto oder doch dem Flieger nach München anreiste, ist bislang nicht klar.

Drei Tage will Sarah an der Seite ihrer glücklichen Kleinfamilie in der Landeshauptstadt Bayerns bleiben. Ihre Fans dürfen sich jetzt schon auf jede Menge Wiesn-Content freuen.