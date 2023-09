Sarah Engels mit Rauschmittel in Kontakt? Sängerin warnt vor dieser Szene-Droge

Köln - Was hat Sarah Engels (30) mit Drogen zu tun? Bei einem Kaffee und Boulevard-Lektüre hatte die Sängerin plötzlich eine ganz eindringliche Bitte an ihre Fans .

Statt zum Sport ging es für Sarah und Julian Engels am gestrigen Montagmorgen lecker Frühstücken - samt Schock-Schlagzeilen! © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Gemeinsam mit Ehemann Julian Engels (30) machte sich die zweifache Mama am Montag auf den Weg in die Rheinmetropole, um bei einem leckeren Käffchen in die neue Woche zu starten.

Mit am Tisch: Die BILD-Zeitung! Und gerade in jener Lektüre wurde die DSDS-Zweite von 2011 auf eine ganz besondere Thematik aufmerksam.

"Da es für uns heute Morgen nicht zum Sport geht, sind wir Frühstücken und lesen uns nebenbei die BILD durch. Und da bin ich gerade auf diesen schrecklichen Artikel gestoßen", gestand die 30-Jährige.

Unter der Headline "1x blasen und dann fliegen" wird dort über die neueste Partydroge Lachgas geschrieben. Enorm erschreckend für die Ex-Frau von Pietro Lombardi (31)!

"Das mit dem Lachgas scheint ein richtiger Trend bei Kindern und Jugendlichen zu sein. Ich kann euch wirklich nur darum bitten: lasst die Finger davon."