Sarah Engels mit sexy Bikini-Show auf Baumstamm, Fans völlig aus dem Häuschen

Der Beitrag besteht aus insgesamt zwei Fotos. Während Sarah auf dem ersten noch sitzend und vom Glück beseelt in die Ferne blickt, hat sie sich auf dem zweiten in die Horizontale begeben, um ihren braungebrannten Traumkörper zu präsentieren. Diesmal geht ihr Blick direkt in die Kamera.

Die " DSDS "-Zweite von 2011 kostet die Ferien mit ihrer Familie mal wieder so richtig aus. Nach Reisen in die Türkei und nach Madeira sind Sarah, ihr Ehemann Julian (30) sowie die Kinder Alessio (8) und Solea (1) inzwischen im Mittelmeer gestrandet.

Sarah und ihr Ehemann Julian Engels (30) genießen die kinderfreie Zeit in vollen Zügen. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

"Writing my own Jungle Book with my family", schreibt die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin zu dem Beitrag und ergänzt ihren Spruch mit den Hashtags "Schmeiß die Sorgen über Bord" und "Probiers mal mit Gemütlichkeit".

Ihre Fans können sich an dem Anblick kaum sattsehen und probieren es statt mit Gemütlichkeit viel lieber mit Komplimenten. "Wie schön kann eine Frau sein?", schwärmt eine Userin. "Unverschämt schön", ist unter anderem als Antwort in den Kommentaren zu lesen.

Ein Follower hatte nicht nur Augen für Sarah, sondern auch für die Schönheit der zypriotischen Natur. "Absolut traumhafte Kulisse", lautet das abschließende Urteil.

Eine Frage blieb derweil erneut unbeantwortet. Und zwar, wo bei all diesen exklusiven Aktivitäten und Erlebnissen denn eigentlich die beiden Kinder stecken? "Hauptsache Alessio und Solea wieder abgeschoben für eure Insta-Show", ärgerte sich eine Nutzerin.