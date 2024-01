Sarah Engels nach TV-Auftritt fies niedergemacht: "So selbstverliebt kann nur die Engels sein"

Köln - Das Leben als Sängerin und Influencerin hat Vor- und Nachteile - das musste jüngst auch wieder Sarah Engels (30) am eigenen Leib erfahren. Die Ex-Frau von Pietro Lombardi (31) bekam nach einem ihrer TV-Auftritte gehörig ihr Fett weg ...

Wegen dieses Outfits (links) laufen einige Fans von Sarah Engels aktuell Sturm. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Dass die DSDS-Zweite von 2011 nicht immer ideal in ihrer Community ankommt, das dürfte sich im Laufe der Jahre auch bis nach Hürth bei Köln herumgesprochen haben.

Erst vergangene Woche hatte die 30-Jährige wegen eines umstrittenen Fotos aus dem Urlaub eine Social-Media-Watschn bekommen.

Nun hat sie allerdings erneut auf sich aufmerksam gemacht - und das nur zur Hälfte mit neuer Musik. Schuld an einigen Negativ-Botschaften war das jüngst gewählte Outfit das die Zweifach-Mama bei den "Schlagerchampions" am vergangenen Freitag am Körper getragen hatte.

Mit wilder hochgesteckten Frisur und einem auffälligen Glitzerfummel präsentierte sich die Gattin von Ex-Fußballer Julian (30) unzähligen TV-Zuschauern.

Dafür hagelt es gewaltige Kritik! "Sieht aus wie 50" oder "Oh Gott, so selbstverliebt kann nur die Engels sein", ließen zwei User in den Kommentaren Dampf ab.