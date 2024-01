Sarah Engels im Shitstorm: Dieses Urlaubsfoto fliegt ihr nun um die Ohren

Mit Kopftuch posierte Sarah Engels an der Seite ihres Julian am Samstag vor einer Moschee im Wüstenstaat. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Doch was genau war eigentlich passiert? Am vergangenen Samstag lud die DSDS-Zweite von 2011 an der Seite ihres Gatten ein Foto vor einer Moschee in Dubai hoch.

So weit, so gut ... Wäre da nicht die Doppelmoral in Sachen Klamottenwahl. Passend mit Kopftuch ließ sich die Zweifach-Mama mit "Julbue" - der hatte sich gar in ein Ganzkörpergewand samt Kopftuch geschmissen - in Dubai ablichten.

Ihren Fans gefiel der eigentlich nett gemeinte Schnappschuss aber so gar nicht. Und das ließen sie die gebürtige Hürtherin mehr als spüren!

"In kurzen Hosen und Bikinistyle durch Dubai zu wandern und dann noch sich in deren Kleidungsstücken zu verkleiden finde ich unverschämt und unangemessen und fast peinlich. Alles nur für Reichweite" schepperte eine Userin in die Kommentare. Aua!