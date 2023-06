Sarah Engels offen wie nie! Plant die Sängerin Kind Nummer drei mit Ehemann Julian?

Neben Fragen zu ihren Plänen als Schauspielerin und Bootsführerin schaffte es auch eine Baby-Frage in die Story der 30-Jährigen. © Montage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Wortgewandt wie eh und je präsentierte sich die DSDS-Zweite von 2011 am Freitagnachmittag ihren fast zwei Millionen Fans.

Nicht gerade wenige dürften der 30-Jährigen eine ganz persönliche Frage gestellt haben. Einige der Kontaktaufnahmen veröffentlichte die Mutter zweier Kinder in ihrer Story und nahm sich alle Zeit der Welt, um in Ruhe darauf antworten zu können.

Gleich die erste Frage an Sarah befasste sich mit ihrer beruflichen Zukunft fernab der großen Bühnen und zielte auf ihr zweites Standbein als Schauspielerin ab. "Die Schauspielerei macht mir extrem viel Spaß aber dieses Jahr wird es in dieser Richtung erstmal nichts geben", entgegnete die "Te Amo Mi Amor"-Sängerin.

Aber auch ohne Schauspielerei ist im Leben der zweifachen Mama einiges los. Erst vor wenigen Monaten machte sie gemeinsam mit Gatte Julian den Bootsführerschein. Ein eigenes Boot ist eigenen Aussagen zufolge aber nicht in Planung.

"Ich hätte gerne irgendwann am Meer ein schönes Boot stehen, aber hier in Köln am Rhein lohnt es sich für uns nicht. Dann lieber immer mal wieder mieten", verriet Sarah einer neugierigen Userin.