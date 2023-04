Sarah Engels räkelt sich an Baum, doch Fans schauen nur auf ihre Füße: "Katastrophe"

Sarah Engels (30) teilt mit ihren Fans seit Beginn ihres Bali-Urlaubs zahlreiche Eindrücke. © Bildmontage: Instagram/sarellax3

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden - das musste auch Sarah Engels jüngst wieder mal feststellen, als sie ihrer Community einen neuen Urlaubs-Schnappschuss präsentierte.

Doch von Anfang an: Die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin hatte sich vor Ostern samt ihrer Liebsten auf den Weg ins tropische Insel-Paradies gemacht und genießt den Familienurlaub seither in vollen Zügen, wie ihre rund zwei Millionen Instagram-Fans bereits in den vergangenen Tagen mitverfolgen konnten.

Denn in gewohnter Manier hatte Sarah ihre Follower bereits zu einigen Ausflügen mitgenommen und zahlreiche Videos und Fotos der Unternehmungen geteilt.

Auch am Dienstagmorgen meldete sich die zweifache Mama wieder mit einem neuen Schnappschuss bei ihrer Community und postete ein Bild, auf dem sie sich sommerlich-knapp bekleidet an einem Baum räkelt.

Während Sarah mit nach oben gestreckten Armen verträumt in die Ferne blickt, ist im Hintergrund das türkisblaue Wasser des Indischen Ozeans zu erkennen.