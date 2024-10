Sarah Engels legt nach: Ist dieser Post ein fieser Seitenhieb gegen Ex Pietro?

Ausgerechnet in der Zeit, in der Ex-Mann "Pie" um seine berufliche Zukunft bei RTL und DSDS, aber vielmehr um seine Beziehung mit Laura kämpft.

"Ich liebe dich von tiefsten Herzen und werde immer dankbar sein dich an meiner Seite zu haben", schreibt der Ex-Fußballer und lädt passend dazu einen zuckersüßen Schnappschuss mit seiner Ehefrau hoch.

Sind die geteilten Worte ihres Ehemanns deshalb ein neuer kleiner Seitenhieb? Via Instagram gratulierte "Julbue" seiner Gattin jüngst zum Geburtstag, bedankte sich dabei für die gemeinsame Zeit.

Inzwischen ist die Sängerin mit Julian Engels verheiratet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Will sie ihrem Verflossenen deshalb einen "reindrücken"? Zur Erinnerung: Erst vor einer Woche hatte sie nämlich in den sozialen Netzwerken überraschend mitgeteilt, dass Sohnemann Alessio plötzlich doch mit durch Kanada reisen und seine Herbstferien nicht in der Anwesenheit seines Promi-Papas verbringen wird.

Dass die Ex-Eheleute ohnehin nicht bestens aufeinander zu sprechen sind, wurde erst Mitte Juli klar. Damals lederte "Pie" aus seinem Sommerurlaub heftig gegen Sarah und ihren Julian, sprach davon, dass Alessio gezwungen werde, Julian "Papa" zu nennen.



"Ich weiß, dass du es gerne hättest, dass Julian sein Papa wäre", fluchte der Noch-DSDS-Juror. Bis heute hat die Hürtherin auf eine offizielle Stellungnahme verzichtet, ließ die Giftpfeile ihres Ex-Mannes unbeantwortet zu Boden sinken.

Die geteilte Liebesbotschaft von Julian und die beispielhafte Inszenierung ihrer perfekten Familie scheinen für Sarah deshalb Retourkutsche genug zu sein.