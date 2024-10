Anzeige wegen Körperverletzung? Pietro Lombardi soll sich Laura nicht mehr nähern dürfen

Köln - Juristischer Ärger für Pietro Lombardi (32): Die Kölner Uniklinik soll den " Deutschland sucht den Superstar "-Juroren wegen Körperverletzung an seiner Freundin angezeigt haben!

In der Nacht zum 7. Oktober soll es in der Kölner Villa von Pietro Lombardi (32) zu einem Polizeieinsatz wegen "häuslicher Gewalt" gekommen sein. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Laut Informationen der "Bild" kam es in der Nacht zum 7. Oktober zu einem Polizeieinsatz in seiner Kölner Villa. Offenbar war es in den vier Wänden des Entertainers zu einem handfesten Streit mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) gekommen.

Als Folge der Auseinandersetzung sei die Influencerin kurz darauf im Krankenhaus gelandet. Wie Pietros Anwalt Simon Bergmann (58) gegenüber dem Blatt bestätigt habe, soll sich Pie der Mutter seiner zwei jüngsten Söhne vorerst nicht mehr nähern dürfen.

Auch seine Luxus-Behausung soll der gebürtige Karlsruher nicht mehr betreten dürfen. Dies sei ein normaler Vorgang, "wenn der Vorwurf der häuslichen Gewalt im Raum steht", so Bergmann.

Darüber hinaus soll die Uniklinik den "Bella Donna"-Interpreten wegen "Körperverletzung" angezeigt haben. Auch das habe sein Anwalt inzwischen bestätigt. Dass dies trotz der engen ärztlichen Schweigepflicht publik wurde, kann nur zwei Gründe haben.

Entweder hat Laura der Anzeige gegen ihren Verlobten zugestimmt oder die Verletzungen waren so gravierend, dass die behandelnden Mediziner gemäß der Ärztekammer einen "Notstand" feststellte, der zur Offenbarung gegenüber Dritten berechtigt.