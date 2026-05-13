Eurovision Song Contest: Sarah Engels plant Spektakel-Show und fällt von der Bühne
Köln/Wien - Am kommenden Wochenende kämpft Sarah Engels (33) für Deutschland beim "Eurovision Song Contest" gegen die blamablen Ergebnisse der vergangenen Jahre. Dafür fällt sie sogar von der Bühne!
Statt nur auf Gesang zu setzen, baut die einstige DSDS-Zweite diesmal auf Spektakel, Feuer und eine atemberaubende Show.
Im Interview mit BILD hat die deutsche "ESC"-Vertretung daher jetzt erzählt, dass sie mitten in ihrer Performance auch eine echte Mutprobe zu überwältigen hat.
Denn: Sarah fällt aus mehr als zwei Metern Höhe von der Bühne - lässt sich unten aber von ihren vier Tänzerinnen auffangen, um auf Nummer sicher zu gehen.
"Am Anfang war es natürlich eine extreme Überwindung, sich fallen zu lassen. Wenn man da oben steht, ist es schon sehr hoch. Wir sprechen immerhin von etwas über zwei Metern", klärt die Finalistin auf.
Daran, dass am Samstagabend etwas schiefgehen könnte, glaubt die Ex von Pietro Lombardi (33) nicht. Dafür sei der Sprung schon zu oft geprobt worden, sagt sie.
"Ich vertraue meinen vier Mädels zu hundert Prozent und wir haben den Fall tausendmal geprobt."
Sarah Engels will deutscher Negativität trotzen
Vertrauen hat die 33-Jährige auch in sich selbst - trotz der teils heftigen Quoten auf ein eher unterdurchschnittliches Abschneiden Deutschlands.
"Natürlich macht man sich Gedanken - das gehört einfach dazu, vor allem bei so einer großen Bühne wie dem Eurovision Song Contest. Am Ende versuche ich, mich auf das Positive zu konzentrieren und einfach meinen Weg zu gehen", lautet ihre positive Marschroute.
Optisch will die 33-Jährige am Samstagabend aber nichts unversucht lassen, um am Ende eine zufriedenstellende Platzierung einzufahren.
Nachdem sie in einem weißen Kleid die Bühne betreten und die ersten Töne ihres Songs "Fire" raushauen wird, werden ihr schließlich die Klamotten vom Leib gerissen, sodass Sarah ihre Performance in einem hautengen Body inklusive Overknee-Stiefeln beenden wird.
Lässt sich das Publikum in Europa damit zur Abstimmung locken?
Der "Eurovision Song Contest" wird am 16. Mai ab 21 Uhr in der ARD übertragen. Mit dem Ende der Votings ist erst gegen 1 Uhr zu rechnen.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa