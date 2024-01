Sarah Engels überraschend schwanger? Sängerin gibt eindeutige Antwort!

"Ich habe Solea knapp ein Jahr gestillt und es war das Allerschönste. Vermisse es heute manchmal sogar sehr", schwelgte die "Dancing on Ice"-Queen in Erinnerung.

Die Sängerin stand ihren Fans erneut Rede und Antwort. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Einen zweites Kind mit ihrem Julian? Vorerst also nicht in Planung! Dafür haben die Engels auch in diesem Jahr wieder zu große Pläne in Sachen Reisen. Wie Sarah im Rahmen der Fragerunde verriet, will sie in diesem Jahr samt Kind und Kegel im Wohnmobil Kanada besuchen.



"Julian hat da mal Fußball gespielt aber, falls jemand Tipps hat, her damit." Wann genau das Abenteuer starten soll - darüber machte die 31-Jährige noch keine Angaben.

Den Abschluss der persönlichen Runde machte indes ein fettes Kompliment.

"Du bist so eine unfassbar tolle Sängerin" schwappte der gebürtigen Hürtherin entgegen. Nach zwei Shitstorms zuletzt doch sicher Balsam für die Seele.