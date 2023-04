Sarah Engels und Julian feiern Traumhochzeit auf Bali! Fans reagieren gespalten

Auf Bali gestanden sich Sarah Engels und Ehemann Julian ihre Liebe - zum wiederholten Male. © Montage: Instagram/Screenshot/Sarah Engels

Dieses Glück soll jeder sehen! Am Sonntagnachmittag teilte die Ex-Frau von Pietro Lombardi (30) die taufrischen News aus dem indonesischen Paradies.

Mit geschlossenen Augen und in einem Traum in Weiß posierte die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin im Arm ihres Gatten für ihre fast 2 Millionen Follower. "YES I WILL 💍 I would marry you over and over again 👰🏽‍♀️🤵🏼‍♂️💒 🕊️", titelte Sarah.

Erst vor knapp zwei Jahren wagte die 30-Jährige mit Julian den Gang zum Traualtar, um sich die Spuren der gescheiterten Ehe mit DSDS-Juror Pietro Lombardi (30) aus den Kleidern zu schütteln.

Jetzt also die Ehe-Auffrischung! Aber während es in der Kommentar-Spalte des romantischen Posts vereinzelte Glückwünsche und liebevolle Nachrichten zu lesen gab, störten sich wiederum andere Userinnen und User am Outfit des schier perfekten Traumpaares.

"Ich hätte das Kleid vorher noch gebügelt", schrieb eine Userin, die es auf die zerknitterte Robe der Zweifach-Mami abgesehen hatte. Doch damit leider nicht genug... "Alles sehr gut inszeniert fürs Netz", schrieb ein Anderer und deutete damit auf das Mitteilungsbedürfnis der DSDS-Zweiten von 2011 hin.