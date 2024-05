Sarah Engels nach Kreuzband-Drama: "Einiges geht leider noch nicht!"

Vom OP-Bett zurück ins Workout: Sarah Engels (31) macht schon während der Reha wieder erste Workouts. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshot)

"Ich bin wirklich happy, dass ich auf dem richtigen Weg bin", sagt Sarah zu Beginn ihrer Nachricht an ihre Fans.

Ihre Reha läuft nach der schweren Knieverletzung, die sie sich Mitte Februar beim Skifahren in Österreich zugezogen hat, nach Plan.

Klar wird aber auch: Noch ist Sarah nicht bei 100 Prozent. Das gibt die 31-Jährige ehrlich zu. "Einiges geht leider noch nicht. Trotzdem habe ich schon wieder mit dem Workout angefangen." Die "Burpees" (Kniebeuge, Liegestütz, Strecksprung) lässt sie dagegen noch weg.

Besser so, denn das Knie muss nach der OP selbstverständlich erst noch vollständig verheilen. Trotzdem will sie mit ihrem Training schon jetzt bis zum Sommer wieder so richtig fit werden. Das hat sie in ihrer Instagram-Story angekündigt.