Sarah Engels veröffentlicht privaten Chat mit Ehemann Julian, doch ein Detail irritiert

Die Sängerin war offenbar gerade ohne ihren Göttergatten unterwegs, als es passierte. Am Nachmittag um 17.37 Uhr schlug sie in mehreren kurzen Nachrichten, die in schneller Abfolge Julians Handy summen ließen, Alarm: "Schatz, oh mein Gott, meine Fruchtblase, schnell!"

Der Schriftwechsel auf WhatsApp stammt vom 1. Dezember 2021 und ist damit ziemlich genau zwei Jahre her. Damals waren Sarah und Julian seit rund sechs Monaten verheiratet und erwarteten ihr erstes gemeinsames Kind – Töchterchen Solea.

Der Chatverlauf handelt von einem Moment, der Sarahs und Julians Leben für immer verändert hat. © Instagram/Screenshot/Sarah Engels

"Bring Brötchen mit oder so", forderte Sarah ihren Mann auf. "Mama soll zum Krankenhaus fahren. Wir treffen uns da. Und holen die Sachen noch schnell."



Julians Antwort war gleichermaßen schlicht wie effizient: "Ok." Er solle in der Klinik anrufen, ergänzte Sarah noch. Zwei Minuten später hatte ihr Gatte endgültig in den Aktionsmodus umgeschaltet und verkündete: "Kommen!!"

Von da an dauerte es nur noch Stunden, bis die Eheleute ihre kleine Tochter Solea erstmals im Arm halten konnten. Dabei lief die Entbindung ohne größere Komplikationen, wie rückblickend bekannt ist. Ein Riesen-Glücksmoment, an den sich die Engels auch heute noch allzu gerne erinnern.

Inzwischen ist Solea bereits zwei Jahre alt, ihren Geburtstag haben Sarah und Julian zusammen mit der Familie am vergangenen Samstag gefeiert. "So krass, welche Erinnerungen gestern hochgekommen sind", erklärte die Zweifach-Mama in einer Instagram-Story, musste jedoch beim Anblick des alten Chats auch über sich selber und ihre "Brötchen"-Nachricht schmunzeln.

Ihre Fruchtblase sei damals geplatzt, aber "Hauptsache was zu essen", scherzte die 31-Jährige über das willkürlich wirkende Detail in ihrem WhatsApp-Verlauf.