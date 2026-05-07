Nach Landung in Wien: Koffer von Sarah Engels weg, "ESC"-Auftritt im Schlafanzug?
Köln/Wien (Österreich) - Sarah Engels ist in Wien angekommen: Am Flughafen erreichte die deutsche "Eurovision Song Contest"-Vertreterin jedoch eine echte Hiobsbotschaft: Ihre Koffer sind weg!
Die 33-jährige Sängerin flog am Mittwoch in die österreichische Landeshauptstadt, wo am 12. Mai die Halbfinals des europäischen Musikwettbewerbs anstehen. Vor Ort wurde die deutsche Delegation von jubelnden Fans mit Fahnen und Schildern begrüßt.
So ganz reibungslos verlief die Anreise allerdings nicht. Wie Engels in ihrer Instagram-Story jetzt verriet, findet die zuständige Fluggesellschaft ihren "Koffer mit sämtlichen Kostümen und Outfits für den Eurovision nicht mehr".
Tatsächlich scheint die Ex-Frau des ehemaligen DSDS-Gewinners Pietro Lombardi (33) den Fauxpas aber mit Humor zu nehmen. Ergänzend schob sie nämlich noch hinterher: "Also wenn ich dann im Schlafanzug auftrete, nehmt es mir nicht übel."
Inzwischen gibt es allerdings Entwarnung: Eine Eurowings-Sprecherin bestätigte den Fauxpas zwar, erklärte aber auch, dass der Koffer "schnell lokalisiert und nach Wien gebracht" wurde. Dort sei er an Engels und ihr Team übergeben worden.
"Uns ist bewusst, dass eine solche Situation – insbesondere vor einem wichtigen Auftritt – ärgerlich ist", hieß es von Eurowings. Solche Vorkommnisse seien äußerst selten.
ESC-Prognosen deuten erneut auf hintere Platzierung für Deutschland hin
Kurz bevor der Flieger in Richtung Alpenrepublik abhob, hatte Sarah auf ihrem Kanal noch einmal deutlich gemacht, wie sehr sie sich auf das Event freut. "Ich bin total dankbar, ich bin aufgeregt und freue mich auf diese wahnsinnige Reise", so die Zweifach-Mama.
Sarah hatte sich Ende Februar beim deutschen Vorentscheid in der ARD durchgesetzt und somit das Ticket für ihre ESC-Teilnahme ergattert. Jetzt betonte sie noch einmal, wie "unreal" es sich anfühle, "dass ich einfach mein ganzes Land vertreten darf, in dem ich lebe".
Nach den ruinösen Platzierungen in der jüngeren Vergangenheit machen sich die ESC-Fans hierzulande jedoch kaum Hoffnungen, dass es mit der ehemaligen "The Masked Singer"-Gewinnerin in diesem Jahr laufen wird.
Und die Prognosen zeichnen ebenfalls ein immer düsteres Bild. Nachdem ihr Song "Fire" bereits nach kürzester Zeit schon wieder aus den deutschen Charts geplumpst war, belegt der Beitrag auch im ESC-Ranking nur eine hintere Platzierung.
Das große ESC-Finale findet am 16. Mai statt. Insgesamt 35 Länder werden dabei auf der Bühne zu sehen sein. Im vergangenen Jahr gewann der österreichische Countertenor JJ (Johannes Pietsch) mit dem Lied "Wasted Love".
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa