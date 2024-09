"Schon immer beste Freundin!" So süß schwärmt Sarah Engels von ihrer Mama Sonja

Sängerin Sarah Engels freut sich, dass ihre Mama Sonja Strato sie zum Auftritt im ZDF-Fernsehgarten am Sonntag begleitet.

Von Jonas Reihl

Köln/Bingen - Zwischen ihren Auftritten im Fernsehgarten, in der Giovanni Zarrella Show und Co. sowie ihrer Rolle als Familienoberhaupt findet Sarah Engels (31) kaum noch Zeit für eine ganz wichtige Person in ihrem Leben.

Ein Mutter-Tochter-Gespann auf Tour: Sonja Strato begleitet ihre Tochter Sarah Engels (31) zu ihrem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten am Sonntag. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots) "Habe die letzte Zeit viel zu wenig Zeit mit meiner Mama verbracht", stellt Sarah in einem kurzen Videoclip fest, den sie kürzlich mit ihren 1,8 Millionen Instagram-Followern geteilt hat.

Eine Entwicklung, die die Kölnerin offenbar gar nicht freut! Immerhin ist ihre Mutter Sonja Strato "schon immer meine beste Freundin und mein allergrößter Fan" gewesen, schwärmt die "Für immer"-Interpretin in dem Video, während sie gemeinsam mit Sonja Arm in Arm am Rhein spazieren geht. Sarah Engels "So Angst!": Sarah Engels staunt im Yacht-Urlaub über Alessio und Solea Und das aus einem guten Grund: Sonja habe "seitdem ich als kleines Mädchen Sängerin werden wollte" immer an sie geglaubt, so Sarah. Selbst bei den etlichen Gesangsstunden und Proben sei Sonja immer dabei gewesen, berichtet die Ex-Frau von Pietro Lombardi (32).