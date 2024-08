"So Angst!": Sarah Engels staunt im Yacht-Urlaub über Alessio und Solea

Sarah Engels (31) verbringt die letzten Tage der NRW-Sommerferien mit ihrer Familie auf einer luxuriösen Yacht in Kroatien. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

Kaum waren die ehemalige "The Masked Singer"-Gewinnerin und ihr Ehemann Julian (31) mit der gemeinsamen Tochter Solea (2) von ihrer Japan-Reise zurückgekehrt, stürzten sie sich auch schon in ihr nächstes tiefenentspanntes Urlaubsabenteuer.

In Kroatien charterte die Familie gemeinsam mit weiteren Anverwandten eine sagenhafte Yacht samt Crew, um die letzten Ferientage in NRW mit weiteren einzigartigen Momenten zu füllen. Diesmal ebenfalls mit an Bord: Sohnemann Alessio (9).

Auf Instagram versorgte Sarah ihre Fans in den vergangenen Tagen wieder mit zahlreichen Schnappschüssen, die den Otto-Normal-Verdiener vor Neid erblassen lassen. Dabei durfte natürlich auch eine Room-Tour durch die Yacht nicht fehlen.

"Ich fühle mich einfach rundum so wohl und so beseelt - dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Es übertrifft all meine Vorstellungen", schwärmte sie in ihrer Story und präsentierte dabei den elterlichen Schlafbereich sowie Kinder- und Badezimmer unter Deck.