Nach "Leichen"-Diss von Ex-Mann Pietro Lombardi: Jetzt spricht Sarah Engels

Das Fass ins Rollen hatte ihr Ex-Mann Pietro gebracht, der via Instagram gedroht hatte, die Leichen aus ihrer vermeintlich ach so intakten Ehe mit Julian aus dem Keller zu holen, sofern der Terror nicht ende.

Denn in einer Instagram-Fragerunde will ein Anhänger der Sängerin wissen, ob sie überhaupt keine perfekte Ehe habe.

Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) haben eine Unterlassungsklage erhalten. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Meine Frau hat nie etwas falsch gemacht und liebt Alessio wie ihren eigenen Sohn. Das ist für sie deutlich mehr wert als irgendeine Story mit ihm. (...) Ihr könnt uns noch so viele Briefe und Klagen schicken - wir unterschreiben keine einzige und das wird auch so bleiben", ließ er die Kölnerin wissen.

Diese und ihr Ehemann Julian hatten Pietros Verlobter Laura Maria Rypa (29) erneut einen Brief vom Gericht zukommen lassen.

"Es kam wieder ein Brief vom Gericht. Diesmal nicht an mich, sondern an Laura. (...) Sie hat ja schon eine Unterlassungsklage bekommen, weil sie Alessio nicht mehr erwähnen oder zeigen darf", so der Halbitaliener.

Die Forderung damals: Die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte solle den Namen des gemeinsamen Sohnes von Pietro und Sarah in der Öffentlichkeit nicht mehr in den Mund nehmen.