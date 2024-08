Sascha Madsen verrät: "Haben uns das Saufen und Feiern ein bisschen abgewöhnt, weil ..."

Hamburg/Nordholz - Madsen haben sich über die Jahre einen nachhaltigen Ruf als ausgezeichnete Live-Band eingespielt. Inzwischen agieren sie unter ihrem eigenen Label und auch sonst hat sich bei ihnen so einiges geändert, wie Drummer Sascha Madsen (40) im Gespräch mit TAG24 verriet.

"Wir haben uns das Saufen und Feiern zumindest in Teilen der Band ein bisschen abgewöhnt. Einfach, weil das schlaucht und weil das nicht gesund ist. Wir feiern und trinken zwar noch, aber weniger", so der 40-Jährige am Rande des Deichbrand-Festivals.

"Früher war es normal, dass, wenn wir uns im Probenraum getroffen haben, wir erst mal eine Kiste Bier leer getrunken und erst dann langsam mal dran gedacht haben, was aufzubauen und was zu spielen. [...] Jetzt sind wir eher auf die Auftritte fokussiert."

Ein weiterer Grund: Madsen haben inzwischen ein eigenes Label gegründet. Ein Wunsch nach Freiheit, der sich erfüllt hat. "Wir sind unsere eigenen Chefs. Wir sind erwachsen geworden."

Die Musiker arbeiten konsequent nur noch mit Menschen zusammen, die sie auch wirklich richtig gerne mögen. "Das können wir uns auch erlauben. So funktioniert das Arbeiten auch einfach viel besser."

Das heißt aber auch, dass Madsen sich so die Auftritte in den ungeliebten Radio-Morning-Shows - zwecks Promotion - sparen können. Stattdessen tingelten sie mit ihrer vorigen Platte "Hollywood" (2023) zu "Schlag den Star", dem "Morgenmagazin" und zu "Volle Kanne". Der anschließende Erfolg gab der eigenen PR-Strategie der Band recht. Das Album landete auf Platz 1 der deutschen Charts.