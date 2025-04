Schrecklicher Unfall: 90er-Pop-Ikone wacht in Blutlache auf

Santa Monica (USA) - Darren Hayes (52) schockte am vergangenen Freitag seine Community mit einem besorgniserregenden Post ! Ein angeschwollener Kiefer und zahlreiche blaue Flecken, die bereits verschiedene Verfärbungen angenommen hatten, zierten den Körper des "Savage Garden"-Sängers.

In Folge seiner Stürze brach sich Sänger Darren Hayes (52) den Kiefer und zertrümmerte sich zahlreiche Zähne. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/darrenhayes

Neben dem Abbild seines ramponierten Körpers postete er ein Röntgenbild seines gebrochenen Kiefers. Eine Erklärung für all das lieferte die Pop-Ikone aus den 90ern in der Bildunterschrift.

Bereits vor rund vier Wochen hatte der Sänger demnach einen schweren Unfall, den er eigentlich geheim halten wollte. Doch da sich seine Genesung unerwarteterweise deutlich in die Länge zog, entschied er sich, zu erklären, was passiert war.

In seinem Statement berichtet Hayes, dass er kurz nach dem Aufstehen dreimal kollabiert war und mehrmals das Bewusstsein verloren hatte. Dabei erlitt er während der Stürze einen Kieferbruch und zertrümmerte sich obendrein auch neun Zähne.

"Ich wachte in einer Blutlache auf, mit schrecklichen Schmerzen in der linken Seite meines Kopfes", verrät der gebürtige Australier weiter. Hayes macht außerdem deutlich, wie gefährlich die Situation wirklich war. Wäre er in einer anderen Position aufgekommen, hätte er tatsächlich sterben können.

Nachdem man ihn am Boden liegend gefunden hatte, wurde er umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Dort versicherte man ihm jedoch, dass seine Zusammenbrüche weder mit Herzproblemen zusammenhingen, noch auf "irgendetwas Neurologisches" zurückzuführen seien.