"Scarface"-Star tot! Schauspieler stirbt mit 68 Jahren

New York City (USA) - Comedian und Schauspieler Ángel Salazar ist im Alter von 68 Jahren verstorben! Als "Chi-Chi" stand er an der Seite von Hollywood-Legende Al Pacino (84) im Kult-Streifen "Scarface" (1983).

Am gestrigen Sonntagmorgen (Ortszeit) sei ein Freund in das Zimmer des Schauspielers gegangen und habe ihn dort leblos vorgefunden.

Wie das US-Portal TMZ von Salazars Vertreterin Ann Wingsong erfahren habe, sei Salazar im Haus eines Freundes im New Yorker Stadtteil Brooklyn im Schlaf verstorben.

Neben seinem Auftritt im Film "Scarface" spielte er in "Carlitos Way" oder zusammen mit Tom Hanks (68) in "Punchline - Der Knalleffekt" mit. Auch als Comedian trat Salazar vor Publikum auf.