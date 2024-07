"Scary Movie"-Schauspielerin tot! Erica Ash stirbt mit 46 Jahren

Los Angeles (USA) - US-Schauspielerin und Komikerin Erica Ash ("Scary Movie 5", "We Have a Ghost") ist im Alter von 46 Jahren verstorben.

"Wir sind zutiefst betrübt, das Ableben unserer geliebten Tochter, Schwester und Freundin Erica Chantal Ash (1977-2024) bekannt zu geben", so ihre Mutter Diann Ash gegenüber dem US-Portal TMZ.

"Nach einem langen und mutigen Kampf gegen den Krebs ist sie friedlich im Kreise ihrer Lieben eingeschlafen."

Im Gedenken an Erica bat ihre Mutter darum, Geld an eine Brustkrebsstiftung zu spenden. Ash wurde im US-Bundesstaat Florida geboren. Sie wuchs unter anderem in Deutschland auf, da ihre Eltern beide dem US-Militär angehörten.

Auch ihre offenbar befreundete Schauspielkollegin Loni Love (53) bestätigte den Todesfall auf Instagram.

"Erica war talentiert und witzig, egal ob es sich um die Show Survivor's Remorse oder Madtv handelte, sie hat alles in ihre Arbeit gesteckt", erinnerte sich Love, zusammen mit einem geteilten Foto der beiden.