Schamhaare auf dem Kopf? US-Rapperin Doja Cat schießt gegen ihre Fans

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Am Freitag teilte "Paint The Town Red"-Sängerin Doja Cat (28) das Cover Art ihres neuesten Albums auf Instagram. Kurz darauf startete sie einen Livestream - und war darin sichtlich genervt.

Doja Cat (28) reagierte genervt, als sie die Kommentare zu ihren Haaren sah. © Robyn Beck / AFP

Der Grund für ihren Aufreger: die Reaktionen ihrer Fans auf das Bild, welches ihre neueste Platte ab sofort zieren wird.

Darauf sind nämlich die Naturhaare der Musikerin zu sehen: blonde Locken vom Typ 4C.

So weit, so gut. Was im ersten Moment nicht sonderlich spektakulär klingt, sorgte online für den ein oder anderen Witz - und damit konnte Doja so gar nichts anfangen.

"Ich sehe ein Muster", schimpfte sie nun in einem Livestream auf Instagram. "Ich stelle in meinem Kommentarbereich immer wieder fest, dass Leute sagen, mein Haar sehe aus wie Schamhaar, ein Teppich oder Schafwolle."



Amala Ratna Zandile Dlamini, wie die Sängerin bürgerlich heißt, wünsche sich einfach, dass es die Leute endlich sein lassen würden, Afrohaare als etwas Sonderbares anzusehen und es mit den abstrusesten Dingen zu vergleichen.: "Lasst uns erwachsen werden."