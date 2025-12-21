Schauspiel-Legende erinnert sich: Das war für Mariele Millowitsch der schönste Moment an Weihnachten

Köln - Mariele Millowitsch (70) hat als kleines Mädchen in der Vorweihnachtszeit immer gern ein großes Kaufhaus in der Kölner Innenstadt besucht.

Mariele Millowitsch (70) ist am ersten Weihnachtstag in einem ZDF-Film zu sehen. © Felix Hörhager/dpa

"Ich fand das toll, mit meiner Mutter die Rolltreppe da hochzufahren und dann runterzuschauen - es glitzerte alles", sagte die Schauspielerin ("Marie Brand") der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Es war was Besonderes. Und dann gab es meistens oben in dem Restaurant ein Königinnen-Pastetchen."

Heute versuche sie, sich dem Konsumrausch an Weihnachten zu entziehen. "Ich bin nicht so weihnachtsverrückt. Ich finde, das Schönste ist immer, wenn an Heiligabend um 14 Uhr die Geschäfte schließen und schlagartig Ruhe ist." Sie selbst feiere Weihnachten mit Freunden.

Millowitsch ist am ersten Weihnachtstag um 20.15 Uhr im ZDF in dem Spielfilm "Weihnachten im Olymp" zu sehen.

Sie spielt darin die langjährige Kaufhaus-Geschäftsführerin Lale, die nach 40 Jahren ihre erste Liebe (Joachim Król, 68) wiedersieht.