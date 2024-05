Po-Blitzer mitten in New York: Welcher Hollywood-Topstar beweist hier viel Mut zu nackter Haut?

Die nächste Generation von Schauspiel-Superstars erobert Hollywood - zweifelsohne mit dabei: Anya Taylor-Joy (28)!

Von Elias Kroll

New York City (USA) - Die nächste Generation von Schauspiel-Superstars erobert Hollywood - zweifelsohne mit dabei: Anya Taylor-Joy (28)! Die US-Amerikanerin hat es längst verstanden, auch abseits der großen Leinwand alle Blicke auf sich zu ziehen, was sie in dieser Woche wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Anya Taylor-Joy (28) setzte sich in New York gekonnt in Szene. © Montage: IMAGO / MediaPunch, IMAGO / Cover-Images Die Karriere der jungen Schauspielerin geht seit Jahren nur noch steil bergauf. Für "Das Damengambit" (2020) bekam sie einen Golden Globe Award verliehen, in diesem Jahr spielt sie in zwei gefeierten Mega-Blockbustern ("Dune 2", "Furiosa: A Mad Max Saga") mit. Doch Taylor-Joy scheint zu wissen, dass es nicht genügt, nur über Talent und Arbeitsmoral zu verfügen. Will man in Hollywood aus der Masse herausstechen, dann muss man auch abseits der eigentlichen Arbeit überzeugen. Das gelang der 28-Jährigen in dieser Woche in New York City! Promis & Stars Sofia Richie ist erstmals Mama geworden! So lautet der Name ihrer Tochter Die Schauspielerin war in der "Late Show" von Stephen Colbert (60) zu Gast. Auf dem Weg ins Studio wurde ihr ein Blitzlichtgewitter zuteil. Denn Taylor-Joy war in einem gewagten Dress im Big Apple aufgekreuzt! Die "Split"-Darstellerin hatte sich für ein feuerrotes Kleid im Latex-Look entschieden. Dabei schien sie außer dem Kleid nichts anzuhaben. Sie begeisterte die Kameras nicht nur mit ihren langen Beinen und einem freien Rücken, sondern ging sogar noch einen Schritt weiter ...

Anya Taylor-Joy hat sich als Stil-Ikone in Hollywood etabliert

Anya Taylor-Joy vergangene Woche bei den Filmfestspielen in Cannes. © LOIC VENANCE / AFP

Die Schauspielerin zur Premiere von "Dune 2". © ANGELA WEISS / AFP

So zeigte Taylor-Joy sich in diesem Jahr nach der Oscar-Verleihung. © MICHAEL TRAN / AFP

Presse-Marathon für "Furiosa: A Mad Max Saga"