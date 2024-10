"Stirb langsam"-Star John Amos ist tot

Der Durchbruch in seiner Schauspielkarriere gelang Amos 1974, als er den stoischen Vater James Evan Sr. in "Good Times" mimte. Bekannt wurde der gebürtige New Jerseyer auch durch die Rolle als Major Grant im zweiten Teil von "Stirb langsam" (1990).

"Er war ein Mann mit dem freundlichsten Herzen und einem Herz aus Gold … und er wurde auf der ganzen Welt geliebt. Viele Fans betrachten ihn als ihren Fernsehvater. Er hatte ein gutes Leben. Sein Vermächtnis wird in seinen herausragenden Arbeiten im Fernsehen und im Film als Schauspieler weiterleben", hieß es in einer Erklärung.

Amos starb bereits am 21. August in Los Angeles eines natürlichen Todes, wie sein Sohn Kelly Christopher Amos laut The Hollywood Reporter bekannt gab.

Ebenfalls mitgespielt hat Amos in den Filmen "Der Prinz aus Zamunda" (1988) an der Seite von Eddie Murphy (63), in "Uncut Gems" (2019) mit Adam Sandler (58) und in "Dr. Dolittle 3" (2006).

Zudem trat er in zahlreichen Fernsehserien auf, darunter "Love Boat" (1983), "Two and a Half Men" (2010) und "Mord ist ihr Hobby" (1987).

Amos war zweimal verheiratet, doch beide Ehen scheiterten. Er hinterlässt neben seinem Sohn seine Tochter Shannon Amos.