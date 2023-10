Schauspieler Richard Moll ist tot: Er drehte auch mit Thomas Gottschalk

Moll hatte viele TV-Rollen und spielte auch in zahlreichen Filmen mit. In der Steinzeit-Komödie "Caveman – Der aus der Höhle kam" (1981) trat er an der Seite von Ringo Starr und Barbara Bach auf.

In der Hit-Sitcom "Harrys wundersames Strafgericht", über ein Strafgericht in Manhattan, spielte der über zwei Meter große Schauspieler den Gerichtsdiener Bull Shannon.

Bekannt wurde Moll mit der TV-Sitcom "Harrys wundersames Strafgericht". Er sei am Donnerstag "friedlich" in seinem Haus im kalifornischen Big Bear Lake gestorben, teilte ein Sprecher der Familie der Deutschen Presse-Agentur mit. Er wurde 80 Jahre alt.

Kleine Rollen hatte er in der Komödie "Trabbi goes to Hollywood" mit Thomas Gottschalk (73), in "Flintstones – Die Familie Feuerstein" oder in dem Weihnachtsfilm "Versprochen ist versprochen" mit Arnold Schwarzenegger (76).