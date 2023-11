Schauspielerin Heidelinde Weis ist tot

Umringt von ihren Kollegen Heiner Lauterbach (70) und Dominique Lorenz (57) strahlt Heidelinde Weis (M). © Ursula Düren/dpa

Die große Leidenschaft von Weis war die Theaterschauspielerei. Doch schon früh bekam sie auch Rollen in Film und Fernsehen.

In der Kultserie "Derrick" hatte sie Auftritte, war zuletzt in den Filmproduktionen: "Das Traumhotel – Brasilien" und "Weißblaue Geschichten – Die Partykönigin" zu sehen.

Dreimal hatte die Österreicherin in den vergangenen Jahren Krebserkrankungen überstanden, noch 2022 ein Buch mit dem Titel: "Das Beste kommt noch" herausgebracht.

In einem Gespräch mit der Bild hatte Weis einst ihre Lebensphilosophie erklärt: "Ich mache keine Pläne mehr. Ich schiebe nichts mehr auf, ich lebe heute. Wenn ich etwas machen will, dann tue ich es gleich. Oder morgen. Ich habe gelernt, wie kostbar die Zeit ist. Ich weiß nicht, was übermorgen passiert. "