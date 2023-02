Schauspielerin Nadja Tiller ist tot: Sie wurde 93 Jahre alt

Hamburg/Wien - Die österreichische Schauspielerin Nadja Tiller ("Das Mädchen Rosemarie") ist tot. Sie starb im Alter von 93 Jahren in Hamburg.

Die Schauspielerin Nadja Tiller, hier auf einem Archivbild von 2013, wurde 93 Jahre alt. © Arne Dedert/dpa

Das bestätigte die Familie am Dienstag der Bild-Zeitung.

Demnach verstarb die Schauspiel-Legende in der Nacht zu Dienstag in der Hamburger Seniorenresidenz "Augustinum", in der sie ihre letzten Jahre verbracht hatte. Sie sei friedlich eingeschlafen, erklärte Natascha Giller (64) der Zeitung.