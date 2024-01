Schauspielerin präsentiert Traumkörper im Bikini: Kaum zu glauben, wie alt sie ist!

Das verriet das Model kürzlich in einem Interview mit " People " : "Ich fühle mich stark. Wenn ich auf die 70 zugehe, fühle ich mich im Großen und Ganzen genauso wie damals, als ich auf die 30 zuging. Ich fühle mich gut."

Kaum zu glauben, dass die dreifache Mutter in wenigen Wochen ihren 70. Geburtstag feiert! Wenn es ums Alter geht, so fühle sich Brinkley kein bisschen wie eine 70-Jährige.

Auf Instagram ließ Brinkley ihre Fans ein Stück daran teilhaben, indem sie ein Foto von sich am Strand postete. Auf diesem ist zu sehen, wie sich die Blondine mit ihrem durchtrainierten Körper im Meer räkelt und dabei breit in die Kamera grinst. "Wasser, Himmel, Muscheln und Treibholz ... ein paar meiner Lieblingssachen", schrieb Brinkley zu ihrem Beitrag.

Schon im Alter von 57 Jahren begeisterte Brinkley die Fans mit ihrem tollen Aussehen. © EPA/PETER FOLEY

Und was macht die "Jack and Jill"-Darstellerin, um SO jung auszusehen? "Ich denke, die Neugier auf die Welt um einen herum und der Wunsch, jeden Tag etwas zu tun, hält einen jung und fit."

Zudem achte Brinkley streng auf eine gesunde Ernährung, vermeidet industriellen Zucker, isst viel Obst und hält sich regelmäßig in Bewegung.

Auch den Fans fällt die Top-Figur ihres Idols auf. Unter dem neuesten Beitrag der 69-Jährigen kommen sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

So schrieb eine Followerin: "Das ist die beste Zeit, die man auf der Welt haben kann. Da bin ich zu 100 Prozent sicher. Ein Hoch auf deinen weiterhin großartigen, gesunden und schönen Lebensstil. Mach weiter so."Wahre Schönheit", kommentierte eine andere.