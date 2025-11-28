Schauspielerin und Ex-Dschungelkönigin Ingrid van Bergen (†94) ist tot.

Ingrid van Bergen ist im Alter von 94 Jahren gestorben. (Archivbild) © Philipp Schulze/dpa

Van Bergen soll am Freitag von ihrer besten Freundin Linda Schnitzler tot in ihrem Haus im niedersächsischen Eyendorf gefunden worden sein. "Sie ist ganz friedlich eingeschlafen, hatte einen entspannten und so schönen Gesichtsausdruck. Ich sitze jetzt bei ihr und rede mit ihr, aber ihr Seelchen ist schon zum Fenster rausgeflogen. Ich kann es noch gar nicht fassen, es ist alles so schnell gegangen", so Schnitzler zu BILD.

Bis zuletzt soll Schnitzler der TV-Ikone eng zur Seite gestanden haben. Außerdem soll sie sich in letzter Zeit vermehrt um van Bergen gekümmert haben, die in den letzten Jahren erblindet war. In den letzten zwei Tagen soll van Bergen nur im Bett gelegen haben, äußerte aufgrund ihrer körperlichen Schwäche sogar den Wunsch zu sterben.

Die Freundschaft der beiden Frauen begann tatsächlich an einem eher ungewöhnlichen Ort: im Gefängnis. Van Bergen hatte 1977 aus Eifersucht ihren Geliebten, den Finanzmakler Klaus Knaths (†33), in ihrer Villa am Starnberger See erschossen. Das Gericht verurteilte sie damals zu sieben Jahren Haft.

Auch ihre spätere Freundin saß wegen eines ähnlichen Verbrechens dort ein. Sie erschoss die neue Freundin ihrer damaligen Geliebten und wurde dafür zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Hinter Gittern begegneten sich die beiden Frauen und wurden Freundinnen.