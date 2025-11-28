Vierfach-Mama am Limit? Felix Neureuther will seine Frau Miriam ins Ausland schicken

München - Vier Kinder zu umsorgen ist eine echte Mammutaufgabe. Ex-Biathlon-Star Miriam Neureuther (35) weiß das nur zu gut. Ihr Mann Felix Neureuther (41) will ihr daher eine Auszeit gönnen.

Seit Dezember 2017 sind Miriam (35) und Felix Neureuther (41) verheiratet. Gemeinsam haben sie vier Kinder. © Tobias Hase/dpa

In der aktuellen Folge seines Podcasts "Pizza & Pommes" hat der ehemalige Skirennläufer die Ex-Biathletin Denise Herrmann-Wick (36) zu Gast. Sie ist seit August Zweifach-Mama. Daher schlägt Neureuther vor:

"Denise, ich hab ein schönes Ziel für dich. Und zwar, dass du mit der Miri, mit meiner Frau, Osterurlaub in Norwegen und eine gemeinsame Langlaufrunde machst – ohne Kinder."

Die Betreuung der sechs Kinder will der 41-jährige TV-Experte in dieser Zeit übernehmen: "Schaff' ich easy!"

Denise Herrmann-Wick hat für diesen wohl nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag nur ein Lachen übrig.