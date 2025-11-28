Vierfach-Mama am Limit? Felix Neureuther will seine Frau Miriam ins Ausland schicken
München - Vier Kinder zu umsorgen ist eine echte Mammutaufgabe. Ex-Biathlon-Star Miriam Neureuther (35) weiß das nur zu gut. Ihr Mann Felix Neureuther (41) will ihr daher eine Auszeit gönnen.
In der aktuellen Folge seines Podcasts "Pizza & Pommes" hat der ehemalige Skirennläufer die Ex-Biathletin Denise Herrmann-Wick (36) zu Gast. Sie ist seit August Zweifach-Mama. Daher schlägt Neureuther vor:
"Denise, ich hab ein schönes Ziel für dich. Und zwar, dass du mit der Miri, mit meiner Frau, Osterurlaub in Norwegen und eine gemeinsame Langlaufrunde machst – ohne Kinder."
Die Betreuung der sechs Kinder will der 41-jährige TV-Experte in dieser Zeit übernehmen: "Schaff' ich easy!"
Denise Herrmann-Wick hat für diesen wohl nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag nur ein Lachen übrig.
Die Neureuthers haben vier Kinder: Matilda (7), Leo (5), Lotta (3) und Mats (*März 2025). Die Familie lebt in Garmisch-Partenkirchen.
