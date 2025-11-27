Schock für Anna Hofbauer: Plötzlich steht die Polizei vor der Tür

Hamburg - So hat sie sich den Abend ganz sicher nicht vorgestellt: Schauspielerin Anna Hofbauer (37) hat am Donnerstag unerwarteten Besuch von der Polizei bekommen, wie sie auf Instagram mitteilte.

Schauspielerin Anna Hofbauer (37) hat sich nach einem unerwarteten Besuch der Polizei aufgeregt bei ihren Fans auf Instagram gemeldet. © Fotomontage: Instagram/anna_hofbauer.official

"Da klingelt es an der Tür und in der Kamera sehe ich vier Polizisten stehen ... Ich bin ehrlich, da ist mir mein Herz erst mal in die Hose gerutscht", schrieb die Wahl-Hamburgerin in ihrer Story.

Auch wenn sie natürlich gewusst habe, dass sie nichts angestellt habe, sei so ein unangekündigter Polizeibesuch doch ein "furchtbares Gefühl" - zumal die Beamten darum gebeten hätten, in ihre Wohnung kommen zu dürfen.

Das Gedankenkarussell der früheren "Bachelorette" sei sofort losgegangen: "Ist was passiert?! Geht es allen gut? Nehmen die mich jetzt mit? Hab ich irgendwas gemacht und nicht gemerkt?", zählte die 37-Jährige ihre wilden Gedanken auf.

Natürlich lag der Gedanke auch nicht fern, dass ihrem Ehemann, Schauspieler Marc Barthel (36), oder den beiden gemeinsamen Söhnen Leo (6) und Carlo (3) etwas passiert sein könnte. "Ich stehe also in der Wohnungstür, kommen vier Polizisten aus dem Aufzug auf mich zu", berichtete Anna weiter.