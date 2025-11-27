Schock für Anna Hofbauer: Plötzlich steht die Polizei vor der Tür
Hamburg - So hat sie sich den Abend ganz sicher nicht vorgestellt: Schauspielerin Anna Hofbauer (37) hat am Donnerstag unerwarteten Besuch von der Polizei bekommen, wie sie auf Instagram mitteilte.
"Da klingelt es an der Tür und in der Kamera sehe ich vier Polizisten stehen ... Ich bin ehrlich, da ist mir mein Herz erst mal in die Hose gerutscht", schrieb die Wahl-Hamburgerin in ihrer Story.
Auch wenn sie natürlich gewusst habe, dass sie nichts angestellt habe, sei so ein unangekündigter Polizeibesuch doch ein "furchtbares Gefühl" - zumal die Beamten darum gebeten hätten, in ihre Wohnung kommen zu dürfen.
Das Gedankenkarussell der früheren "Bachelorette" sei sofort losgegangen: "Ist was passiert?! Geht es allen gut? Nehmen die mich jetzt mit? Hab ich irgendwas gemacht und nicht gemerkt?", zählte die 37-Jährige ihre wilden Gedanken auf.
Natürlich lag der Gedanke auch nicht fern, dass ihrem Ehemann, Schauspieler Marc Barthel (36), oder den beiden gemeinsamen Söhnen Leo (6) und Carlo (3) etwas passiert sein könnte. "Ich stehe also in der Wohnungstür, kommen vier Polizisten aus dem Aufzug auf mich zu", berichtete Anna weiter.
Polizeibesuch bei Anna Hofbauer: Schauspielerin fällt Stein vom Herzen
Die Beamten kamen dann glücklicherweise schnell zum Punkt und ließen die Ungewissheit der zweifachen Mutter nicht allzu lange andauern. Sie berichteten der Schauspielerin, dass ein Linienbus in ihr vor der Tür abgestelltes Auto gekracht sei und es ordentlich beschädigt habe.
"Wir dachten uns, wir kommen einfach direkt mal hoch und geben Ihnen das Aktenzeichen des Vorfalls persönlich!", zitierte Anna die Beamten, die damit für eine Riesenerleichterung bei ihr gesorgt hätten.
Kaputtes Auto hin oder her, die bis vergangenen Oktober aktive "Harry Potter und das verwunschene Kind"-Darstellerin bilanzierte: "Kannst du dir vorstellen, was mir in dem Moment für ein Stein vom Herzen gefallen ist?! NUR Sachschaden und niemand verletzt oder Schlimmeres."
