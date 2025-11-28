PR-Gag oder wahre Liebe? Diese Ballermann-Stars daten sich

Hamburg/Bühlertann - Kann das was werden, wenn sich zwei Ballermann-Stars daten? Das wissen Schürze und Kati Zucker selbst nicht so richtig, wie sie TAG24 im Interview erklärten. Trotzdem wollen sie es versuchen.

Ungewohnt privat: Schürze (31) und Kati Zucker (34) am Brandenburger Tor in Berlin. © privat

Passend zu ihrer Vita, hätten sich die beiden in der Hamburger Kiez Alm kennengelernt. Eine Bar auf der Großen Freiheit, die besonders für ihre Mallorca-Partys bekannt ist.

Backstage sei man sich dort zum ersten Mal so richtig über den Weg gelaufen. "Sie saß schon da, als ich vorbeigekommen bin - mit ihrem Erotik-Outfit", scherzte der "Layla"-Interpret.

Inzwischen daten sich der 31-Jährige und die Norddeutsche ab und zu, wie sie berichteten. Doch die große Frage ist: Handelt es sich um einen PR-Gag oder wahres Interesse? Daten sich Kathi Zucker und Schürze oder Michael Müller und Katrin Meyer (34)?

"Ich würde sagen, 50:50", gab der Schwabe offen zu. Wichtig sei ihm dennoch, "dass man sich nicht nur als Künstlerfigur kennenlernt, sondern dann wirklich auch als Privatperson".

So richtig als Privatpersonen getroffen habe sich das Schlagerpaar in spe aber noch nicht so richtig - eher immer mal wieder am Rande eines Auftritts. "Sind auch noch zwei, drei Kollegen mit dabei."