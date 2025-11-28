PR-Gag oder wahre Liebe? Diese Ballermann-Stars daten sich
Hamburg/Bühlertann - Kann das was werden, wenn sich zwei Ballermann-Stars daten? Das wissen Schürze und Kati Zucker selbst nicht so richtig, wie sie TAG24 im Interview erklärten. Trotzdem wollen sie es versuchen.
Passend zu ihrer Vita, hätten sich die beiden in der Hamburger Kiez Alm kennengelernt. Eine Bar auf der Großen Freiheit, die besonders für ihre Mallorca-Partys bekannt ist.
Backstage sei man sich dort zum ersten Mal so richtig über den Weg gelaufen. "Sie saß schon da, als ich vorbeigekommen bin - mit ihrem Erotik-Outfit", scherzte der "Layla"-Interpret.
Inzwischen daten sich der 31-Jährige und die Norddeutsche ab und zu, wie sie berichteten. Doch die große Frage ist: Handelt es sich um einen PR-Gag oder wahres Interesse? Daten sich Kathi Zucker und Schürze oder Michael Müller und Katrin Meyer (34)?
"Ich würde sagen, 50:50", gab der Schwabe offen zu. Wichtig sei ihm dennoch, "dass man sich nicht nur als Künstlerfigur kennenlernt, sondern dann wirklich auch als Privatperson".
So richtig als Privatpersonen getroffen habe sich das Schlagerpaar in spe aber noch nicht so richtig - eher immer mal wieder am Rande eines Auftritts. "Sind auch noch zwei, drei Kollegen mit dabei."
Gemeinsamkeiten: Call of Duty, FC Bayern und Witze unter der Gürtellinie
Kati Zucker jedenfalls sei einfach neugierig, ob eine Beziehung zwischen zwei Malle-Sängern überhaupt klappen kann, "oder ob da allgemein ein großer Unterschied ist zwischen den Künstlern".
Richtet man ein Blick auf die privaten Interessen abseits der Bühne, seien schon Gemeinsamkeiten da, habe zumindest Schürze bereits festgestellt.
"Wir spielen beide Call of Duty. Dann sind wir beide Bayern-Fan. Das ist natürlich was, was verbindet. Und ich denke mal, vom Charakter her sind wir auf jeden Fall ziemlich gleich. Also beide nicht auf den Mund gefallen. Beide immer ein lockerer Spruch. Und ja, gibt auch mal einen Spruch unter der Gürtellinie, aber trotzdem noch mit Niveau."
Für ein "Wir sind verknallt" sei es zum aktuellen Zeitpunkt aber auf jeden Fall noch zu früh, waren sich beide einig. "Man muss sich kennenlernen in mehreren Situationen und dann muss man schauen, was sich ergibt, ob es mehr wird, ob es so bleibt."
Wenn sie dann aber wirklich mal Zeit finden sollte, in Ruhe ein Treffen zu organisieren, wünsche sich Schürze das Gegenteil vom Malle-Trubel. "Schwimmen, Sauna, dann abends gemütlich was essen gehen und eventuell noch einen Film daheim anschauen."
Ob und inwiefern ein solches Date wirklich stattfinden wird, steht allerdings noch in den Sternen.
Titelfoto: privat