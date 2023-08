Schauspielerin und Regisseurin Margit Saad gestorben

Margit Saad (†94) wurde in den sechziger Jahren durch zahlreiche Kino- und Fernsehfilme bekannt. © IMAGO / Lindenthaler

Sie starb am Montag im Alter von 94 Jahren in München, wie ihr Sohn, der Dirigent Pierre-Dominique Ponnelle (66), am heutigen Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Einem breiten Publikum wurde die gebürtige Münchnerin durch Rollen in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen bekannt. So konnte man sie in Kinofilmen wie "Peter Voss, der Millionendieb" oder "Hoppla, jetzt kommt Eddie" sehen.

Die Hauptrolle spielte sie in dem englischen Krimi "Die Spur führt ins Nichts" (1960) von Joseph Losey - "einer meiner schönsten Filme", hat Margit Saad zu ihrem 70. Geburtstag im Jahre 1999 im dpa-Interview gesagt.

Einen großen Bühnenerfolg hatte sie in der Titelrolle des Musicals "Irma la Douce". An der Seite von Harald Juhnke spielte sie 1961 in der deutschen Erstaufführung in Baden-Baden.

Ihr erstes Engagement hatte Margit Saad nach einer Schauspielausbildung an der renommierten Münchner Otto-Falckenberg-Schule 1952 in Düsseldorf, wo sie gut zwei Jahre als Schauspielerin und Chansonnette am "Kom(m)ödchen" auftrat.